Asp Ragusa. Era a Catania ma risultava in servizio. Licenziato

Licenziato dall’Asp di Ragusa, dirigente amministrativo del distretto di Vittoria. Il dirigente risultava essere presente sul posto di lavoro ma in realtà è stato accertato che l’8 febbraio scorso si sarebbe trovato a Catania per altri motivi che nulla avevano a che fare con il suo lavoro ma in rappresentanza di una società privata per partecipare ad un bando. Era stato un esposto a segnalare la vicenda . L’Asp lo aveva temporaneamente sospeso ed ora è stato licenziamento con deliberazione del direttore generale, Angelo Aliquò.

