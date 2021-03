Ragusa. Domenica la Giornata della memoria vittime di mafia

Domenica 21 marzo si celebra la “Giornata nazionale della memoria delle vittime della Mafia”. In occasione di tale ricorrenza la società “Siristora” che gestisce il servizio di refezione scolastiche inserirà nel normale menù che verrà somministrato ai giovani utenti, nella giornata di lunedì prossimo, una bottiglietta di succo di Arancia Rossa con mela e ribes nero biologico e IGP del produttore “Libere terre dalle Mafie”.

“E’ sicuramente una ottima iniziativa – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Ragusa Giovanni Iacono – che il Comune di Ragusa condivide in pieno, cogliendo così l’occasione di tale ricorrenza per ricordare ai giovani quanti sono stati barbaramente uccisi dalla mafia che deve essere inesorabilmente combattuta senza tregua”.

