Il sindaco di Acate chiede la zona rossa

Il sindaco di Acate, Di Natale, ha chiesto al presidente della Regione, Musumeci, misure più restrittive, in particolare l’istituzione della zona rossa per il suo territorio. Preoccupa l’alto numero di positivi al coronavirus (circa 80). “Ho informato la Prefetta di Ragusa – spiega il primo cittadino – della situazione che stiamo affrontando, certamente molto preoccupante, e quindi ho chiesto a Musumeci l’istituzione della zona rossa per Acate”.

