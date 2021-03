Derby vincente per la Volley Modica sul Giarratana, 3-0

Tornati in campo ancora una volta con una vittoria, in casa contro la Giarratana Volley, in un derby da mille emozioni e pronto ad esaltare il pubblico. Il risultato per la Volley Modica è un netto 3-0 che arriva dopo una gara molto simile a quella giocata ad Agira.

Il primo set è un risultato schiacciante e che dimostra subito la superiorità della squadra di casa che non lascia molto scampo all’avversario giocando in modo pragmatico e deciso, rispecchiando, ancora una volta, il carattere sicuro del proprio allenatore ed infatti il set si conclude con un netto 25-14.

Il secondo set, così come nella trasferta di Agira, diventa una fase della gara più combattuta e più difficile da portare a casa. La squadra ospite spinge per riprendere lo svantaggio iniziale e cerca di far uscire fuori l’orgoglio. Modica dal canto suo continua con la sua partita e recupera da un iniziale calo di concentrazione davanti alla ribalta avversaria, alla fine si impone con un 25-23 che regala brividi e consapevolezze.

Il terzo set chiude la sfida a favore dei padroni di casa al Geodetico di Modica. Anche quest’ultimo set dimostra la supremazia casalinga con un netto 25-14 figlio dell’entusiasmo della squadra guidata da Di Stefano e dello sconforto avversario davanti alla tecnica di Incatasciato e compagni.

Alla fine della gara coach Di Stefano dice: “Una bella prestazione da parte dei ragazzi, hanno messo in campo tutto quello che avevamo preparato in settimana dopo dieci giorni di duro lavoro. Abbiamo mantenuto il ritmo sempre alto e il risultato mi sembra quello più giusto, adesso subito testa alle nuove sfide che verranno”.

Dice la sua anche il capitano della formazione, Incatasciato: “Dopo tanti allenamenti congiunti con la loro formazione, che li ha visti sempre primeggiare, alla prima vera sfida di campionato il palcoscenico è stato nostro. Questo grazie alla guida tecnica di Enzo Di Stefano, impeccabile anche nei cambi, e al contributo di tutti i ragazzi, specie coloro che sono entrati dalla panchina. È stata una grande vittoria, specie se consideriamo che è arrivata nel derby, una gara molto particolare. Sicuramente usciamo da questa sfida molto motivati e siamo felici”.

Sul secondo set, quello più combattuto, dice: “Sicuramente la vittoria schiacciante del primo set ci ha fatto abbassare la concentrazione nel secondo, questo è l’aspetto più difficile da gestire quando la formazione è composta da giovani. Tuttavia, siamo stati bravi a recuperare e a mantenere il nostro vantaggio invariato. Ora subito testa alle prossime sfide”.

