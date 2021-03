Comiso, tenta di darsi fuoco davanti al Municipio

Ha tentato di darsi fuoco, davanti al Municipio di Comiso. Sul posto sono intervenuti la polizia e l’ambulanza del 118 per dissuadere l’uomo, pare un extracomunitario. Il 30enne pare sia andato in escandescenze quando non aveva potuto parlare con la sindaca. Si è, dunque, cosparso di liquido minacciando di darsi fuoco. Dopo l’intervento dei carabinieri è riuscito ad accedere in Municipio da un ingresso secondario e, consegnato alcol e dichiarate le sue generalità, ha incontrato la prima cittadina.

Notuzia in aggiornamento

