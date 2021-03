Ciclismo. L’Abiomed Bike & Co Ragusa detta legge in Coppa Sicilia

Ancora in evidenza l’Abiomed Bike & Co. Ragusa nella terza prova Xco di Coppa Sicilia, svoltasi domenica scorsa a Caltanissetta. E ancora una volta le atlete iblee, reduci dal raduno collegiale voluto dalla Fci siciliana, si sono messe in luce, dando prova di un grande stato di forma che, non a caso, ha permesso alla società ragusana di consolidare la propria leadership, tra i vari sodalizi isolani, nella classifica generale dopo le prime prove di Coppa Sicilia. Insomma, un migliore inizio per questa stagione non poteva esserci. Tornando alla competizione di domenica, Federica Occhipinti, fra le bikers della categoria Juniores, ha dimostrato di stare attraversando un importante stato di forma con la terza vittoria consecutiva. Alessia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino hanno poi monopolizzato nuovamente il podio, impadronendosi dei primi tre posti nella categoria Esordienti donna dimostrando, in questo inizio stagione, di avere un passo superiore rispetto alle altre concorrenti. In più, Anastasia Micieli, con il secondo posto conquistato a Caltanissetta, mantiene la posizione nel campionato Allieve. Per quanto riguarda le categorie Esordienti maschili, da segnalare il 14esimo posto di Saro Criscione in continua crescita mentre sono da ritenere assolutamente buone le prestazioni di Flavio Schembari e Gabriele Spata. La squadra continua ad essere seguita, nel contesto di queste competizioni, dal presidente Giuseppe Nascondiglio e dal direttore sportivo Maurizio Mezzasalma. Viene profusa particolare attenzione durante i vari appuntamenti di Coppa che proseguono anche domenica 21 marzo con la quarta prova, vale a dire la terza edizione del Finestrelle in programma nel Trapanese.

