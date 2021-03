Per la seconda volta consecutiva, Modica non registra nessun positivo a fronte di 810 test rapidi effettuati. Dati importanti che fanno ben pensare ma sopratutto confermano il basso indice di positività riscontrato in città a differenza delle altre città iblee. Il servizio di screening torna venerdì dalle 16 alle 20 presso Palazzo San Domenico.

Salva