Confcooperative Ragusa e i percorsi in vista della ripartenza

“La formazione, a maggior ragione in questa fase così complessa, diventa un elemento imprescindibile per farsi trovare pronti soprattutto quando sarà il momento di definire i percorsi della ripartenza. E’ una scommessa che ci riguarda tutti e che, come associazione di categoria, stiamo cercando di agevolare. Anche, e soprattutto, con iniziative specifiche da parte dei nostri associati in cui si puntano a definire percorsi ad hoc a vantaggio di imprenditori e aziende”.

E’ quanto afferma il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, a proposito dei dodici incontri web in short talk a partecipazione gratuita promossi dalla cooperativa Gruppo consulting in collaborazione con la sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia. Un nuovo format “management web pills” su alcuni temi di maggiore attualità. Un appuntamento dedicato alle aziende con un focus sui principali temi del momento: dal superbonus 110% al project management; dal team building alla leadership; per non parlare di aggiornamenti legati al Covid e alle misure di prevenzione. Tutti argomenti affrontati da esperti del settore.

“Un format – sottolinea il presidente del Gruppo consulting, Carmelo Mezzasalma – già arrivato al settimo appuntamento e che ci ha riservato parecchie soddisfazioni perché numerose sono state le aziende che hanno voluto aderire così come in occasione dell’iniziativa di venerdì scorso con la presenza del business analyst Giovanni Burrafato che si è soffermato sul calcolo e l’analisi dei costi e sulle modalità necessarie per sviluppare un preventivo”. Venerdì 19 marzo, con inizio alle 17,30, sarà, invece, la volta dell’avvocato Margherita Occhipinti, patrocinante in Cassazione, che affronterà alcuni spunti di riflessione sulla gestione contrattualistica. La partecipazione è gratuita. Basta prenotare il posto in piattaforma web inviando mail (con cognome e nome, azienda/settore, indirizzo e numero telefonico) a formaconsultingrg@gmail.com.

