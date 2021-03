Ragusa. Ristoratore dona le scorte alimentari a causa delle nuove restrizioni

L’inaspettato passaggio della Sicilia in zona arancione ha creato molti problemi ai titolari di attività commerciali, sopratutto alla categoria dei ristoratori. Per questo motivo Simone Mazzone, ristoratore ragusano ha deciso di donare tutte le scorte alimentari accumulate in quest’ultimo periodo. Ecco il messaggio del ristoratore di Ragusa, su facebook: “Amici, conoscenti o se conoscete chiunque abbia bisogno, nella massima privacy, può venire a prendere tutto ciò di cui ha bisogno, verdure, frutta, pasta, salumi ecc… Un abbraccio a tutti e speriamo che tutto finisca al più presto.”

