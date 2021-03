Lega Sicilia. Vaccini, ritardi e limiti enormi dall’Europa

La sospensione dei vaccini AstraZeneca in via precauzionale, per come si sono accavallati gli eventi negli ultimi giorni, ancora una volta ci induce a riflettere sui ritardi e sui limiti enormi dell’Europa. Lo afferma il Segretario Regionale della Lega Sicilia Nino Minardo. Gli Stati membri andavano in ordine sparso già da giorni, fino alle scelte di oggi pomeriggio di Germania, Francia e Italia e ora attendiamo rapidissimamente che sia fatta chiarezza, al 100%, dalle Agenzie per il Farmaco europea e italiana. Se l’idea e la speranza di fondo erano di uscire dalla pandemia con una Europa politicamente rafforzata la gestione degli acquisti, dei controlli, delle somministrazioni e della comunicazione sui vaccini (AstraZeneca soprattutto ma non solo) finora ci ha portato in un’altra direzione. Ne prendo atto a malincuore e, prosegue Minardo, immagino che anche su questo versante il nuovo governo nazionale saprà dimostrare più incisività del precedente: ho piena fiducia, per questo, nel nostro leader Matteo Salvini e nei ministri della Lega. Benissimo ha fatto Salvini a rimarcare che “salute e lavoro sono l’emergenza” e se l’Europa ha fallito sulla fornitura dei vaccini ora dobbiamo incessantemente lavorare per altre forniture e per produrli in Italia in modo da essere indipendenti nel prossimo futuro. Condivido e sostengo pure il presidente della Regione, Nello Musumeci, secondo cui “gli hub vaccinali siciliani, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate”; del resto non potremmo fare altrimenti né potremmo continuare a chiedere ai cittadini di farsi vaccinare su base volontaria se non riuscissimo a offrire loro le garanzie scientifiche, l’autorevolezza politica e le corrette e complete informazioni che meritano.

Salva