Kudos Modica. Pitino in trasferta per la seconda prova Gold allieve

Ottima performance per la giovane ginnasta Kudos Modica, Pitino Mavì, classe 2010 che, assieme agli istruttori Angelo Floridia e Cristina Rivarolo, ha gareggiato fra le Allieve 3^ fascia del Campionato Regionale Gold, svoltosi a Capo d’Orlando, classificandosi al 4^ posto.

“Mavì ha registrato un netto miglioramento agli attrezzi…”, dice il Tecnico Angelo, “…presentando nuovi elementi, studiati appositamente per questa gara, che le hanno permesso di ottenere punteggi più alti rispetto a quelli ottenuti nella competizione precedente”.

Questa seconda prova ha visto scendere in campo una sola ginnasta Kudos, infatti, Marangio Julia, compagna d’allenamento di Mavì, non ha partecipato a causa di un leggero infortunio.

Le due ginnaste Kudos da domani torneranno in palestra per allenarsi al meglio in vista della terza ed ultima prova prevista per fine aprile.

