Totò Gebbia: un cronometrista ai vertici della Fidal regionale

Da circa una settimana Salvatore “Totò” Gebbia, 54enne palermitano, dal 2013 cronometrista ufficiale, riveste la carica di presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) regionale.

Da sempre legato al mondo dell’atletica leggera, da giovane come atleta della società Montuori Palermo in cui correva i 400 metri in 49”70, gli 800 metri in 1’52”60 e i 400 ostacoli in 56”80, e da maturo prima come dirigente della SBM di Nando Sardello e poi come presidente, ha cercato di migliorare il proprio ruolo nell’ambito sportivo raggiungendo ambiti traguardi tenendo conto di quel motto di cui ne va fiero ossia “è importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita”.

Così dal 1995 è entrato a far parte del comitato organizzatore delle Maratone di Palermo, prima come dirigente e tre anni dopo come presidente. Nel quadriennio 1996-2000 ha rivestito la carica di consigliere regionale della Fidal e ad oggi è il patron della Maratona Internazionale Città di Palermo oltre che collaboratore con il comitato organizzativo del Vivicittà di Palermo, della Maratonina di Terrasini ed il prossimo 12 e 13 giugno organizzatore della finale argento dei Campionati di Società (CDS) Assoluti su pista.

Il suo primo obiettivo da presidente è quello di ripartire dalla base ricostruendo una classe dirigente dell’atletica siciliana, “sfruttando” competenze e specificità; per ridare linfa ad un movimento vivo ma che attende nuovi stimoli, nuovi input e che mai come in questo momento storico, necessita di programmazione e rilancio.

Le speranze per i cronometristi siciliani adesso sono quelle di vedere rafforzata l’intesa con la Fidal per aumentare i servizi di cronometraggio sia su pista che su strada, dato che negli ultimi anni alcune associazioni private hanno monopolizzato il settore running.

