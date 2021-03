Ebt Ragusa su trattamenti di integrazione salariale causa Covid

L’Ebt Ragusa comunica alle imprese del settore terziario dell’area iblea che l’Inps ha fornito indicazioni in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da Covid-19, disposta dal D.L. n. 183/2020 (c.d. decreto Milleproroghe). Il decreto ha previsto il differimento al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020. “Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 – spiegano dall’Ebt Ragusa – tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (Aso) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (Fis), nonché quelle di cassa integrazione speciale connesse all’emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso. Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da Covid-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020. In particolare, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

