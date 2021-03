Covid: aumentano i casi ma scendono i ricoveri in provincia

Non si placa l’aumento dei contagi in provincia di Ragusa. La situazione sembra essere peggiorata in tutto il territorio ibleo che vede in notevole aumento il numero delle persone positive al coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino del 13 Marzo, la provincia di Ragusa conta 514 positivi attuali, di cui 473 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati e 8 nella Rsa di Ragusa. L’aumento dei numeri coinvolge maggiorante la città di Scicli con 108 casi di covid-19, seguita da Acate (55) e Santa Croce Camerina (50) che continuano a rischiare di divenire zona rossa prima delle festività Pasquali. Anche Ragusa continua a registrare un alto numero di casi (101) ma nelle ultime 24 ore la curva scende leggermente. Si aggrava la situazione a Ispica che sfiora i 30 positivi mentre Modica ne conta 21. Leggero rialzo della curva a Vittoria, nonostante nelle ultime settimana ha visto scendere notevolmente il numero dei casi. Buone notizie dagli ospedali dove si registra un ricovero in meno rispetto a ieri. I ricoveri sono suddivisi in: 29 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa (25 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva) e 4 all’ospedale Guzzardi di Vittoria per un totale di 33 persone ricoverate.

Questa la suddivisione per città: Acate (55), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (14), Giarratana (5), Ispica (28), Modica (21). Segue Monterosso Almo (2), Pozzallo (22), Ragusa (101), Santa Croce Camerina (50), Scicli (108) e infine Vittoria (65).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7946 mentre i decessi 203.

Salva