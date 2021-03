Ragusa. Controlli sul corretto conferimento differenziato rifiuti

“Come previsto – dichiara il sindaco di Ragusa Cassì- in alcune parti della città oggi si sono accumulati sacchi di rifiuti non conformi alle regole della raccolta differenziata.

Gli operatori ecologici hanno segnalato con appositi adesivi la ragione del mancato ritiro. Cinque squadre composte da personale dell’ufficio igiene, della polizia municipale e della società che si occupa del controllo della corretta gestione del servizio, questo pomeriggio controlleranno a campione il contenuto dei sacchi per individuare i responsabili, avvalendosi anche delle immagini delle fototrappole presenti in diversi punti della città. Dopo questa fase, si procederà alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Si tratta di disagi previsti e di sacrifici che toccano il decoro urbano, nell’ottica di un progressivo miglioramento delle condizioni della città. Saremo sempre più duri contro gli incivili a cui consiglio, ancora una volta, di mettersi in regola

Salva