A Scicli disposta la chiusura di un centro scommesse

I finanzieri della Tenenza di Modica hanno individuato nel Comune di Scicli un esercizio commerciale all’interno del quale è stata accertata la raccolta di scommesse sportive, condotta vietata dalle vigenti misure emergenziali. I finanzieri hanno constatato che, pur qualificandosi quale “Internet Point”, l’esercente consentiva agli avventori l’effettuazione di scommesse sugli eventi offerti dal palinsesto sportivo europeo del giovedì sera. Al titolare è stata irrogata la sanzione amministrativa di 400 euro ed è stata, altresì, intimata l’immediata chiusura obbligatoria dell’attività, in quanto non consentita dalla normativa vigente. Il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da parte di tutti i cittadini rappresenta, assieme agli sforzi profusi dal personale sanitario impegnato nella gestione dei casi più gravi di “Covid-19” e nella vaccinazione su larga scala, uno degli elementi fondamentali della lotta contro il virus. Nel caso del centro scommesse sciclitano, è stato necessario sanzionare e disporre la chiusura obbligatoria del locale, per interrompere un comportamento che, oltre a non rappresentare un buon esempio soprattutto per i più giovani, è risultato particolarmente irrispettoso nei confronti di tutti gli esercenti che si attengono scrupolosamente alle stringenti ma indispensabili regole imposte dal periodo emergenziale.

Salva