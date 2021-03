Delegazione Lega Ragusa a confronto con il Sindaco di Comiso

Una delegazione della Lega Ragusa, guidata dal commissario provinciale Salvo Mallia, con il responsabile degli Enti locali, Andrea La Rosa, che ha propiziato il momento di confronto, è stata ricevuta ieri a palazzo di Città dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Erano presenti anche l’assessore comunale Biagio Vittoria e la consigliera comunale Daniela Longo, entrambi espressione della Lega, assieme al coordinatore cittadino del partito salviniano, Giovanni Angelieri. Numerosi gli argomenti posti sul tavolo del proficuo e cordiale confronto, a cominciare da quello legato alle prospettive della creazione dell’area cargo all’aeroporto Pio La Torre. Il primo cittadino ha assicurato che l’iter sta procedendo in maniera spedita e l’attenzione del governo locale è tale che ci si augura come nel giro di poco tempo possano essere ufficializzate le determinazioni che vanno nella direzione di garantire la migliore funzionalità di uno spazio destinato a diventare strategico non solo per la crescita dello scalo ma anche e soprattutto per lo sviluppo dell’ambito locale. Altre le questioni al centro dell’attenzione. Ci sarà l’impegno della Lega di Comiso per fare in modo che tutte le misure in fase di predisposizione per aiutare le famiglie in difficoltà siano concretizzate per sostenere chi è stato messo alla prova dalla situazione difficile causata dall’emergenza sanitaria. Tra i punti oggetto di confronto quello che ha visto direttamente coinvolto l’assessore comunale Vittoria in tema di gestione del servizio di igiene ambientale, specificando che si vuole proseguire lungo la strada delle sanzioni, attraverso uno specifico giro di vite, nei confronti di chi non rispetta le regole. Altre tematiche quelle che hanno riguardato le linee guida da prendere come punto di riferimento in vista degli investimenti che si renderanno disponibili con il Recovery fund. La Lega ha chiesto di dare priorità a interventi di ampio respiro che consentano di guardare verso lo sviluppo economico e la crescita sostenibile del territorio, privilegiando le azioni di rilancio delle infrastrutture materiali e immateriali. “Un incontro molto interessante e ricco di spunti – hanno commentato al termine il commissario provinciale Mallia e il responsabile degli Enti locali La Rosa – ringraziamo il sindaco Schembari per avere accolto la nostra richiesta di confronto. Effettueremo incontri simili anche con i sindaci di altri territori dell’area iblea perché riteniamo che il confronto sia l’anima di una programmazione in grado di intercettare le esigenze più importanti di quel determinato spazio provinciale”.

