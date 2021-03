Olio Dop Monti iblei scende in campo per prevenzione oncologica

L’olio Dop Monti iblei sarà il simbolo della settimana per la prevenzione oncologica in ambito locale. “L’oro verde” del territorio ibleo, con accertate caratteristiche nutrizionali ed organolettiche, è, infatti, in grado di proteggere da diversi tipi di tumore. La settimana per la prevenzione oncologica organizzata dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) – in programma dal 13 al 21 marzo – diffonde il valore della prevenzione oncologica come metodo di vita, attraverso la promozione di corretti stili di vita e, in particolare, la sana e corretta alimentazione. “Il consorzio di tutela dell’olio Dop Monti iblei – spiega il presidente Giuseppe Arezzo – ha accolto, da subito, il messaggio e l’invito della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Siamo consapevoli dell’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. Per questa ragione il consorzio sarà parte attiva nel contesto dell’importante iniziativa legata alla prevenzione”.

L’olio Dop veicolo non solo di promozione ma anche di sensibilizzazione su un tema così importante come la prevenzione. “La nostra mission è legata alla promozione – aggiunge il presidente – ma siamo consapevoli dell’importanza della prevenzione. Contrastare alcune abitudini nocive tramite la cultura della prevenzione riduce sensibilmente la possibilità di ammalarsi di tumore”. Fitto il calendario degli appuntamenti organizzati dalla sezione ragusana della Lilt. Tra questi, giovedì 18 marzo si terrà una conferenza, on line, sul tema “Stili di vita, alimentazione e sport come prevenzione dei tumori” con la presenza di esperti del settore: Lina Lauria, (responsabile scientifico Lilt), Valentina Villadoro (nutrizionista), Gaetano Iachelli (medico dello sport Asp Ragusa). La piattaforma utilizzata sarà Zoom. Per partecipare si dovrà inviare un messaggio WhatsApp (334-3985455) e si riceveranno le credenziali mezz’ora prima della conferenza. Spazio anche alla solidarietà: con un piccolo contributo di 5 euro sarà possibile ricevere una bottiglietta di olio Dop Monti iblei e legumi secchi. Un appuntamento, quello della prevenzione, oramai calendarizzato in tutta Italia dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. La campagna, che è stata istituita con decreto del presidente del Consiglio nel 2005, ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di corretti e sani stili di vita.

