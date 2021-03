Ragusa, dichiarazione d’amore all’interno di un supermercato

Ha scelto di fare la spesa per fare una sorpresa al suo fidanzato. E’ a Ragusa, in Via Giulio Pastore, nel punto vendita Crai all’interno del quale, nei giorni scorsi una ragazza ha pensato bene di allietare la spesa del proprio fidanzato con una singolare iniziativa. Raccordandosi con la cassiera, Elisa, ha fatto consegnare all’uomo, intento appunto a fare la spesa, un bigliettino col quale gli chiedeva di sposarlo. Il ragazzo visibilmente sorpreso, è rimasto sbalordito ancora di più quando dalla cassa ha visto spuntare la sua fidanzata. Intenso e lungo l’abbraccio tra i due. Grande l’emozione anche tra gli avventori del punto vendita e tra i dipendenti. L’iniziativa della giovane ragusana ha di fatto scardinato due clichè molto diffusi. Il primo, quello che debba essere sempre il ragazzo a prendere l’iniziativa e ad avanzare la richiesta di matrimonio alla propria ragazza. Può accader anche il contrario. Il secondo che si debba scegliere sempre location suggestive per questo genere di occasioni. I due giovani hanno dimostrato che se c’è il sentimento vero anche un luogo che per eccellenza rappresenta la quotidianità, può rappresentare posto giusto per sancire ufficialmente l’inizio di una relazione. Che poi, se ci riflettiamo, proprio di quotidianità deve nutrirsi ogni storia d’amore, se vuol diventar un seria e soprattutto essere duraturo progetto di vita.

