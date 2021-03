L’onorevole Ragusa incontra i vertici dell’Asp iblea

L’on. Orazio Ragusa ha incontrato questa mattina i vertici dell’azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Il deputato regionale, esprimendo apprezzamento per l’attività fin qui svolta dall’Asp nel suo complesso, ha manifestato preoccupazione per l’aumento dei casi di contagio che, tra l’altro, così come confermato dalle autorità sanitarie, stanno di nuovo determinando un incremento dei ricoveri. “Ho chiesto – afferma l’on. Ragusa – di potenziare ulteriormente il già pregevole lavoro di tracciamento che l’Asp ha attivato. Perché adesso, in questa fase, stiamo forse affrontando il momento più complesso da quando è scoppiata la pandemia considerato che, anche a causa delle varianti, il virus si insinua con più facilità tra le giovani generazioni. E’ indispensabile creare le condizioni affinché si ritorni a quell’attenzione ideale dei mesi scorsi e che garantisca di puntare ancora una volta i riflettori sul territorio con estrema determinazione. Abbiamo notato, ad esempio, a Scicli come questa situazione stia diventando molto problematica considerato che ad essere interessati dai contagi sono stati molti giovani che, a loro volta, hanno esteso l’infezione alle proprie famiglie. Ho chiesto, dunque, un rafforzamento delle iniziative volte a migliorare i tracciamenti perché, nel corso di questa terza ondata, non possiamo rischiare di cadere di nuovo nei momenti drammatici che hanno caratterizzato la seconda ondata sul nostro territorio. Dovrà esserci l’impegno di tutti per evitare il peggio”.

