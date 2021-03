On. Dipasquale (PD): “Emendamento per ripristinare le somme”

“Bene ha fatto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a richiamare l’attenzione sulla volontà della maggioranza del Governo regionale di ridurre del 50% le somme destinate ai Comuni in prima linea nell’affrontare il fenomeno migratorio che interessa l’Italia, proprio come Pozzallo e Lampedusa. Nel ricordare che il capitolo in questione della Finanziaria è nato, nel 2018, proprio grazie a un mio sub-emendamento che ha permesso al Comune di Pozzallo di ricevere 500mila euro l’anno, un ristoro per una comunità che non si è mai risparmiata nel campo della prima accoglienza dei migranti, sottolineo che pure in questa Finanziaria erano inserite le stesse somme, ma in Commissione Bilancio qualcuno ha pensato improvvidamente di dimezzarle. Voglio rassicurare il sindaco informandolo del fatto che ho già presentato un emendamento per tutelare le risorse che dal 2018 abbiamo garantito alla comunità pozzellese. Il Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana è pronto a lottare per tutelare il lavoro che è stato fatto quasi tre anni fa e che ha permesso a Pozzallo di ottenere oltre un milione di euro da utilizzare per la riqualificazione di parte della città”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando l’appello alla deputazione regionale lanciato dal sindaco di Pozzallo.

