I volontari del Movimento Azzurro di Modica sono all’opera per aprire alla Città e ai visitatori il Giardino esotico “I Timpi”.

A conclusione dei lavori sarà resa nota la data di apertura e saranno specificate le modalità di accesso.

Pertanto non va presa in considerazione la comunicazione diffusa dal manifesto “Sulle spalle del Gigante” nella parte in cui viene inserita per il 21 marzo la visita al Giardino esotico, in quanto non ancora agibile per lavori in corso.