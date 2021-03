VIDAS e l’assistenza domiciliare per le malattie inguaribili

In Italia sono migliaia le persone affette da malattie inguaribili che vivono una condizione difficile sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Qui possiamo conoscere la testimonianza di chi affronta una malattia inguaribile e che per questo ha bisogno di assistenza per vivere una vita dignitosa.

Dal 1982 i professionisti di VIDAS operano a sostegno delle persone affette da patologie inguaribili. I professionisti di VIDAS erogano principalmente assistenza domiciliare, dato che la casa è il luogo privilegiato dell’assistenza di cure palliative. L’ambiente domestico garantisce infatti al paziente la possibilità di continuare a vivere con i propri cari e tra i propri ricordi e questo è molto importante per chi già vive una condizione difficile.

Le cure palliative sono l’insieme dei trattamenti rivolti ai malati inguaribili al fine di migliorare la loro qualità della vita, riducendo il livello di sofferenza e dolore. Il tutto si svolge attraverso il lavoro di équipe composte da figure professionali in grado di rispondere ai bisogni del paziente e del suo nucleo familiare. In più il lavoro dei professionisti VIDAS è arricchito dalla collaborazione di volontari selezionati e formati. Le figure professionali che lavorano in VIDAS sono il medico palliativista, l’infermiere, l’operatore di igiene, l’assistente sociale, lo psicologo, il fisioterapista, il terapista occupazionale, il logopedista, il volontario.

Tra gli aspetti più importanti nel supporto alle persone affette da patologie inguaribili c’è la relazione ed il contatto. Per i professionisti di VIDAS, infatti, è fondamentale tenere in seria considerazione il rapporto tra medico e paziente così come la possibilità di essere empatici. Ciò garantisce un canale di comunicazione intimo e personale che facilita il percorso terapeutico. I professionisti di VIDAS danno particolare importanza a concetti come la carezza, l’abbraccio e la capacità di ascolto nei confronti dei pazienti e della propria famiglia.

Casa Sollievo Bimbi è l’hospice pediatrico per l’accoglienza di minori gravemente malati che si occupa anche del sostegno alle famiglie. L’assistenza dei professionisti in Casa VIDAS ed in Casa Sollievo Bimbi si ispira alla filosofia che si ritrova nell’assistenza erogata tra le mura domestiche. L’obiettivo è quello di mettere al centro di tutto il paziente che viene supportato attraverso non solo le terapie farmacologiche ma anche con il sostegno psico-sociale, il supporto relazionale, il trattamento fisioterapico oltre alla possibilità di visite senza limiti di orario e all’accoglienza notturna di un parente.

Casa Sollievo Bimbi è composta da sei miniappartamenti nei quali è possibile ospitare tutta la famiglia della persona affetta da gravi patologie in modo da ricreare l’intimità di casa.

Per le cure e il supporto offerto da VIDAS non viene richiesto nessun compenso ai pazienti e alle loro famiglie. Ciascuno di noi ha però la possibilità di supportare l’associazione attraverso donazioni online. È infatti possibile, anche direttamente dal sito VIDAS, donare una cifra a propria scelta, in modo regolare oppure occasionale, e ovviamente detraibile e deducibile dalle tasse dell’anno in corso. È anche possibile devolvere a VIDAS il 5×1000, quindi senza un diretto esborso da parte del donatore

