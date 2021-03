Modica, Spadaro: “Illuminare Via Boccone del Povero”

“Riscontro che parecchie contrade modicane (di recente la Contrada Itria) sono state dotate di illuminazione pubblica ma prendo atto con rammarico che nonostante diverse segnalazioni dei cittadini, mie interrogazioni e rassicurazioni dell’amministrazione, la Via Boccone del Povero continua ad essere lasciata al buio”. Il consigliere comunale di Modica, Giovanni Spadaro, ribadisce la necessità di provvedere al più presto ad illuminare la Via Boccone del Povero, al Quartiere Dente, per garantire maggiore sicurezza alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. “Chiedo quindi di conoscere i tempi di realizzazione dell’impianto di illuminazione più volte garantito ma mai realizzato”.

