Covid a Scicli. Dall’11 al 16 marzo tutte le scuole chiuse vanno in DaD

Da giorno 11 marzo e fino a martedì 16 marzo tutte le scuole di Scicli, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, saranno chiuse all’utenza e gli alunni e i docenti passeranno in Didattica a Distanza, al fine di consentire una nuova sanificazione dei locali. La decisione s’impone sulla base dei dati dei positivi a cui si stanno aggiungendo nelle ultime ore via via quelli dei tamponi rapidi in corso presso il “drive in” di contrada Zagarone. Le segreterie delle Istituzioni Scolastiche rimarranno in funzione, anche per adempiere alle procedure necessarie per sottoporre a controlli da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa tutti i soggetti già posti eventualmente in isolamento domiciliare.

