Volley Modica – Paomar Siracusa, Di Stefano: “Buona prestazione”

La Volley Modica esordisce in Serie C con una sconfitta contro Paomar Siracusa per 0-3. Una gara che il mister Enzo Di Stefano aveva già annunciato come difficile da affrontare. La formazione ospite è arrivata al Geodetico di Modica con tutti i favori del pronostico, una formazione creata per scalare la classifica e andare a giocare il campionato di B.

I giovani guidati dai più esperti Salonia e Incatasciato non hanno comunque sfigurato, dimostrando di essere all’altezza della categoria per qualità e voglia di dimostrare il massimo.

La giovane età non ha lasciato spazio al timore per l’avversario che ha vinto in tre set ma senza prendere troppo il largo nel punteggio con i parziali che indicano 19-25, 20-25 e 19-25.

Ci sarà sicuramente tanto da lavorare e da migliorare in vista di gare future, con la consapevolezza di poter dare tanto e di ben figurare in questo campionato di Serie C.

In occasione della prima gara si è espresso Di Stefano: “Anche di fronte ad un avversario ostico come Siracusa i ragazzi hanno avuto l’approccio che volevo e che mi aspettavo da loro. Ci siamo subito adattati alla forza dell’avversario ma le grandi individualità presenti dall’altra parte della rete hanno fatto la differenza. Avremmo potuto vincere il secondo set ma la foga e l’entusiasmo della prima gara ci hanno portato a fare molte invasioni, ci può stare. I segnali sono comunque buoni”.

Sulle prossime sfide poi dice: “Se giochiamo come oggi, abbiamo perso contro Siracusa ma saremo un avversario ostico per tutte le altre. Se abbassiamo la guardia e ci accontentiamo di questa prestazione saremo vittime anche contro le altre formazioni. Domenica andremo ad Agira, non sono molto informato sul loro gioco, ma si sa che il loro è un campo ostico quindi mi ritengo fortunato a doverli affrontare a porte chiuse”.

Salva