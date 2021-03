Un tour nella Vigata di Montalbano con Tourmontalbano.it.

Se la fiction forse chiuderà per sempre, c’è già un nuovo modo per scoprire le location divenute set. Un tour tra la Vigata del Commissario Montalbano alla scoperta delle infinite sorprese che questa terra regala. Si chiama www.tourmontalbano.it ed è il nuovo e appassionante sito web dedicato alla provincia di Ragusa, location televisiva della fiction più famosa nel mondo. Basterà un semplice clic per costruirsi il proprio tour e trovarsi immersi nelle tante bellezze che il territorio ibleo offre e che hanno conquistato gli spettatori di ogni dove negli ultimi vent’anni.

Ragusa Ibla e i suoi innumerevoli siti patrimonio Unesco, Modica e i suoi angoli da scoprire, e ancora, la perla del Barocco di Scicli, e poi il mare, Punta Secca, lì dove il commissario fa lunghe nuotate e passeggiate rilassanti. Sembra quasi sentirlo parlare, se ci si avvicina alla veranda della bellissima casa sulla spiaggia scelta come sua abitazione.

Tourmontalbano.it racconta la storia del territorio, svela curiosità e propone imperdibili offerte, come la prenotazione a prezzi vantaggiosi dei migliori alberghi della zona. Da consultare la sezione eventi che racchiude tutti gli appuntamenti da non perdere per vivere appieno l’atmosfera iblea; l’area dedicata al food, altra grande preziosità di questo territorio la cui arte culinaria è apprezzata in tutto il mondo – come resistere a un cannolo, una granita o un’arancina?!

E poi le spiagge iblee, alcune premiate con la Bandiera blu: caratteristiche e incontaminate quelle più isolate, più turistiche invece quelle che ospitano chalet e locali attrezzati. Oltre a Punta Secca, Marina di Ragusa, Cava D’Aliga, Marina di Modica, Caucana, Punta Braccetto, Scoglitti e Sampieri: tutto il litorale è una meraviglia da scoprire. Basterà collegarsi al sito tourmontalbano.it per programmare la propria vacanza o anche semplicemente per sognare un tuffo tra le splendide e limpide acque mediterranee, una passeggiata tra il Barocco e la storia e il piacere della buona tavola.

