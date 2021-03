Covid, i contagi in provincia sfiorano i 400 casi

La provincia di Ragusa sfiora i 400 casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore il territorio ibleo non vanta più nessuna città Covid free, preoccupa l’aumento dei positivi a Scicli, Santa Croce Camerina, Acate e Ragusa. Secondo l’ultimo bollettino dell’8 marzo i casi in provincia sono 393 (ieri erano 389) di cui 363 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa. Si abbassa notevolmente la curva epidemica a Vittoria che conta 73 positivi, perdendo così il primato per casi che passa a Ragusa con ben 83 persone in isolamento domiciliare. I numeri restano stabili a Modica e Comiso. La situazione negli ospedali non è delle migliori dove i ricoveri sono 26 di cui 25 al Giovanni Paolo II di Ragusa (20 in malattie infettive, 1 in area grigia, 4 in terapia intensiva) e uno all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (31), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (15), Giarratana (4), Ispica (15), Modica (14). Segue Monterosso Almo (2), Pozzallo (25), Ragusa (83), Santa Croce Camerina (35), Scicli (65) e infine Vittoria (73).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7880 mentre i decessi 202.

