Ruba auto a Comiso. Intercettato a Ragusa, viene arrestato

Nel pomeriggio dello scorso 5 marzo al 112 è pervenuta in Questura la segnalazione di un furto di autovettura, avvenuto poco prima a Comiso. La nota veniva immediatamente divulgata alle Volanti in servizio di controllo del territorio nella provincia e gli equipaggi avviavano immediatamente le ricerche che da lì a poco consentivano di intercettare, a Ragusa, il veicolo poco prima rubato a Comiso, che veniva subito bloccato.

Il conducente, un giovane ragusano con vari pregiudizi di polizia per analoghi

reati ed in atto con l’obbligo di dimora nel Comune di Comiso, messo di fronte alle proprie responsabilità, ammetteva le proprie responsabilità in ordine al furto consumato poco prima. Stante gli elementi acquisiti in ordine alle responsabilità penali del soggetto, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, il giovane è stato deferito in

stato di libertà per la violazione dell’obbligo di dimora. L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario che, ancora incredulo,

grazie alle tempestive ricerche delle pattuglie della Questura è rientrato in brevissimo tempo in possesso del proprio veicolo.

