La peste in Sicilia. Interessante documentario su Videoregione

IMG_1669“LA PESTE IN SICILIA” è il primo dei nuovi documentari di Video Regione che a partire da domani sera saranno trasmessi dall’emittente. Il documentario, diviso in due parti, descriverà le grandi pestilenze che hanno colpito l’Europa a partire dall’antichità e arrivando poi nel medioevo e fino all’età moderna. In particolare il documentario racconta parecchi e interessanti aneddoti ed episodi della tremenda “peste nera” del 1348 e delle epidemie del 1576, del 1624 e del 1743 a Palermo, Messina e nella Contea di Modica. Sono parecchie etutte interessanti le analogie con gli eventi e i protagonisti dell’ultimo, orribile anno segnato dalla pandemia e con le giornate sofferte e confuse che ancora oggi viviamo. La prima parte de “La peste in Sicilia” andrà in onda domani sera su Video Regione alle 21.30.

