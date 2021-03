Continua l’attività di confronto della Lega negli iblei

Sta proseguendo l’attività portata avanti dal responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, sotto la supervisione del commissario provinciale Salvo Mallia e sulla scorta dell’input di base proveniente dal segretario regionale, on. Nino Minardo. “Così come avevamo fatto nei giorni scorsi con Comiso e Vittoria – afferma La Rosa – abbiamo incontrato i rappresentanti di altre realtà territoriali, a cominciare da Acate e altri comuni iblei, confrontandoci con soggetti interessati a condividere il nostro percorso politico in seno alla Lega, per illustrare non solo i contenuti del progetto ma anche e soprattutto per ascoltare la viva voce del territorio, al fine di intercettarne le esigenze. Stiamo lavorando parecchio e abbiamo avuto l’opportunità di riscontrare grande entusiasmo da parte degli aderenti alla Lega ma anche di semplici simpatizzanti che intendono avvicinarsi al nostro percorso sino a condividerlo. Il progetto Lega dei territori è quello che stiamo promuovendo e che ci sta facendo comprendere sino in fondo le potenzialità inespresse di una parte dell’elettorato che vuole risposte chiare e nette, che è stanca dei soliti e vuoti proclami e che intende argomentare temi e proposte, seguendo la linea tracciata dal nostro leader regionale on. Nino Minardo che, giornalmente, sta costruendo attraverso specifiche proposte politiche la rete di adesioni sul territorio. La Lega si propone come l’unica forza alternativa e concreta che discute, partendo dalla base e dalla gente. Servono i fatti e sono quelli che la Lega intende assicurare”. La Rosa continua sostenendo che “il progetto Lega dei territori non è uno slogan ma la concreta possibilità di costruire un movimento che viene dal basso, dal territorio e intende animare questioni di cruciale rilevanza per la crescita della nostra provincia, con una prospettiva completamente differente ma, soprattutto, portando a casa delle risposte essenziali. Siamo contenti – conclude – circa la partecipazione registratasi nelle varie riunioni che ripeteremo anche nei prossimi giorni insieme al commissario provinciale della Lega Salvo Mallia e con il supporto di tutta la deputazione”.

Salva