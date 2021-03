Calcio. Il Marina di Ragusa torna vittorioso da Biancavilla

Una straordinaria vittoria. Il Marina di Ragusa torna dalla trasferta di Biancavilla con tre punti importanti per la classifica e soprattutto con il morale rinsavito. I ragazzi di Mister Utro hanno dimostrato di mantenere alto il ritmo della gara per tutti i novanta minuti, nonostante la squadra abbia affrontato ben 11 partite in 35 giorni, tra le gare previste dal calendario e i recuperi, a causa degli stop dello scorso novembre per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Dal 31 gennaio scorso, la squadra non ha potuto godere di un giorno di riposo in quanto le gare erano ‘incastrate’ per essere giocate ogni tre giorni. Uno stress atletico che ha rischiato di mettere in serie difficoltà la rosa a disposizione del tecnico. Grazie al meticoloso lavoro dello staff che si occupa dell’aspetto atletico, i ragazzi hanno saputo distribuire le forze per l’intero periodo di impegni calcistici.

Pertanto, approfittando della pausa di domenica prossima, la società ha concesso ai calciatori tesserati, al termine della gara contro il Biancavilla, due giorni di meritato riposo. Gli allenamenti ricominceranno mercoledì pomeriggio con regolarità fino all’impegno di domenica 21 marzo contro il Rotonda Calcio allo stadio Aldo Campo.

