Lions Club Comiso. Donati giochi e sussidi all’Asilo Nido

Prosegue l’attività a supporto dell’infanzia del Club Lions Comiso Terra Iblea che, nell’abito del service “We serve infanzia e adolescenza “, ha regalato all’asilo nido in convenzione con il Comune di Comiso “Kreatimondo” un congruo numero di giochi certificati adatti per gli alunni da zero a tre anni e una donazione in buoni spesa.

Alla sobria manifestazione, svoltasi nel rispetto delle misure anticovid, hanno preso parte oltre al presidente Gigi Bellassai e al segretario Enzo Romeo e il componente del direttivo Francesco Leonardi.

La scuola ha voluto condividere la gioia del momento con la responsabile ins. Anna Calogero e tutte le altre insegnanti del nido.

“Ringrazio i Lions per la generosa donazione – ha dichiarato Anna Calogero – che aiuta la scuola e in particolare quella dei più piccoli in un momento particolarmente difficile. I giochi donati sosterranno lo sviluppo delle attività ludico-formative messe in atto dalle insegnanti aiutandoci ad implementare l’offerta formativa.

“Sono molto felice – ha spiegato il presidente del Lions Club Terra Iblea Gigi Bellassai – di aver donato un sorriso ai bambini più piccoli della nostra comunità cittadina che hanno il diritto di vivere serenamente e pienamente la loro infanzia anche in questo tempo di restrizioni e difficoltà dovute alla pandemia. I giochi educativi li aiuteranno ad imparare divertendosi, grazie a percorsi formativi ancorati alla realtà che li circonda in un clima comunque ludico e spensierato. L’accoglienza che il Nido Kreatimondo ha riservato ai Lions Comiso Terra Iblea è il segno di un rapporto profondo e duraturo con le istituzioni scolastiche, che intendiamo proseguire con impegno e passione. Sostenere l’infanzia con ogni energia è la direzione nella quale orientare ogni sforzo per pensare in futuro ad una ripartenza, dopo questa fase di tribolazione e paura. Un domani – ha concluso Bellassai – ancorato alla centralità della persona, all’etica della responsabilità e alla solidarietà, valori fondanti necessari a ricostruire le radici profonde della società post covid, per la promozione dei quali noi Lions siamo impegnati.”

Salva