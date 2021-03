Ciclismo. Capitano Gsd Almo Centamore al Trofeo Sant’Agata

Il capitano del Gsd Almo 1966, Salvatore Centamore, ha partecipato, domenica scorsa, al trofeo Sant’Agata, la classica dedicata alla patrona promossa dalla Libertas Sicilia che si tiene per le vie di alcuni dei quartieri più popolosi di Catania. Centamore, con il suo motto “Ausss”, si è presentato ai nastri di partenza della propria categoria, riservata agli amatori, riuscendo a fare bella figura nel contesto di una manifestazione che ha visto la presenza di ciclisti provenienti da ogni parte della Sicilia. “Quello che interessa in questa fase di ripartenza – afferma Giuseppe D’Aquila – non è tanto il risultato, che se pure c’è non lo stigmatizziamo di certo, quanto riacquisire di nuovo la mentalità della competizione a cui eravamo stati costretti a rinunciare dopo tanti mesi di fermo. Il nostro capitano ha animato una bella gara, nel contesto di una giornata soleggiata, e si è divertito parecchio, ritrovando la voglia di pedalare e gareggiare in compagnia. Ci stiamo adesso già organizzando per la nostra partecipazione ai prossimi appuntamenti, a cominciare da quello del settore fuoristrada in programma domani a Giarre. Con i nostri atleti, vogliamo riscoprirci protagonisti, com’è giusto che sia”.

