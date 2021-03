Modica ha il quarto Prefetto della sua storia: Chiara Armenia

Modica da giovedì scorso ha il quarto Prefetto

della sua storia. Si tratta di Chiara Armenia, 6o anni, nominata in questi giorni quale rappresentante del Governo con incarico a Caltanissetta. Dopo gli anni trascorsi alla Prefettura di Ragusa, la funzionaria era stata trasferita a Siracusa per andare successivamente a Perugia con l’incarico di vice Prefetta vicaria. Figlia di un gioielliere che operava in Corso Umberto, locali oggi occupati dal negozio di abbigliamento Azzarelli.

