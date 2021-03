Bolsonaro in Argentina per commemorare 30° anniversario Mercosur

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha confermato, durante la sua consueta diretta settimanale sui social media che a fine mese si recherà in Argentina per commemorare a Buenos Aires il 30 ° anniversario della fondazione del Mercosur, gruppo di paesi che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. “Sarò – ha detto- nella nostra cara Argentina il 26 marzo”. Bolsonaro incontrerà anche il presidente argentino Alberto Fernandez. “Un tête a tête privato nel quale affronteremo le questioni economiche dei nostri paesi” ha aggiunto. Il covid-19 ha causato difficoltà economiche in tutto il mondo e speriamo che i negoziati che l’Argentina sta avendo con il Fondo Monetario Internazionale abbiano successo data la situazione finanziaria piuttosto complicata dell’Argentina. Il successo economico dei paesi del Sud America, inclusa l’Argentina, resta una priorità. E il Brasile è ovviamente uno dei principali stakeholder ” ha concluso Bolsonaro. Durante la diretta mattutina Bolsonaro ha parlato anche di vaccini, difendendo l’operato di acquisizione dei vaccini da parte del governo. Secondo il presidente questo mese il Paese dovrebbe disporre di 20 milioni di dosi di vaccino. “Abbiamo acquistato 400 milioni di dosi fino a gennaio del prossimo anno e abbiamo 178 milioni di persone da vaccinare. In aprile arriveranno almeno altre 40 milioni di dosi” ha confermato il Ministro della salute brasiliano Eduardo Pazuello.

