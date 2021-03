Vittoria, ciclismo. Multicar intensifica gli allenamenti

Gli allenamenti dell’Asd Multicar Amarù continuano a diventare sempre più intensi in vista dell’avvio della stagione su pista. Appuntamenti quotidiani per la pattuglia gialloblù che, sotto la guida dei direttori sportivi, sta lavorando soprattutto per quanto concerne la resistenza oltre che sulle strategie di gara da applicare di volta in volta, sulla scorta degli appuntamenti che saranno sostenuti. Intanto, però, dal punto di vista agonistico, arrivano i primi risultati. Domenica scorsa, in occasione della prima edizione del trofeo Xco Città di Modica, valido come prima prova di Coppa Sicilia nel settore fuoristrada, l’Asd Multicar Amarù ha registrato il secondo posto della roccia Giuseppe Caschetto e il sesto di Giuseppe Barbagallo, nelle categorie di appartenenza. “E’, insomma, un modo – afferma il presidente del sodalizio vittoriese, Carmelo Cilia – per tenerci allenati, per dimostrare quanto siamo pronti. E’ stata una bella competizione quella di domenica scorsa, in cui abbiamo messo in luce tutta la nostra voglia di esserci. Per quanto riguarda le gare su pista, l’attenzione continua ad essere puntata sulle varie categorie che compongono la nostra squadra e che stanno operando con la massima intensità, dando prova di notevole passione per lo sport delle due ruote. Cercheremo di pianificare con la dovuta attenzione questa fase della preparazione che anticipa l’avvio alle competizioni agonistiche vere e proprie. Il nostro obiettivo? Fare bella figura e, al contempo, fare crescere tutti i nostri ragazzi”.

