Sconti del 30% sui voli da e per Catania e Palermo per fuori sede e disabili

“Finalmente, grazie al lavoro del MoVimento 5 Stelle e al grande impegno profuso dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, la Sicilia ha ottenuto le “tariffe sociali” con uno sconto del 30% sul prezzo dei biglietti di chi viaggia su rotte dell’Unione Europea da e per gli scali di Catania e Palermo.” Lo annuncia la deputata del M5S Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che spiega: “Grazie a questa misura potranno usufruire di tariffe agevolate studenti, lavoratori fuori sede con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro, disabili gravi e gravissimi e tutti coloro che sono costretti a spostarsi in altre Regioni per curarsi.

Sono davvero molto felice del risultato che pone un freno al caro prezzi dei biglietti aerei, spesso insostenibile a ridosso delle festività.

Grazie a questa misura – prosegue la presidente – chiunque sia costretto ad allontanarsi dalla Sicilia per motivi di studio o di lavoro potrà con più facilità ricongiungersi con i propri cari, e vivere con minor peso le distanze.

Il sottosegretario Cancelleri ha annunciato che ora verranno sviluppati gli ultimi dettagli tecnici e a breve sarà on line la piattaforma dove, registrandosi, se beneficiari, i siciliani potranno accedere allo sconto del 30%.

E’ un passo importante e su questa strada il MoVimento 5 Stelle continuerà a lavorare per potenziare i collegamenti con la Regione Siciliana, migliorando la qualità di vita dei nostri concittadini.” Conclude Lorefice

