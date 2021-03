Ripavimentata l’intera area della zona artigianale Pippo Tumino

La Cna comunale di Ragusa esprime soddisfazione per l’intervento di ripavimentazione della zona artigianale “Pippo Tumino” di contrada Mugno concretizzatosi nei giorni scorsi. Ad effettuarlo l’amministrazione comunale. “Era da anni – spiega la responsabile organizzativa della Cna comunale di Ragusa, Antonella Caldarera – che attendevamo una risposta in tale direzione, alla luce delle numerose lamentele che i titolari degli opifici sollevavano periodicamente, evidenziando l’impossibilità di potere svolgere al meglio la loro attività proprio a causa dello stato di salute precario delle vie di comunicazione dell’intera area artigianale. Ora, però, tutto è risolto. Per il meglio”. La Cna comunale di Ragusa ringrazia, oltre al sindaco, Giuseppe Cassì, anche e soprattutto l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida, per avere saputo dare una risposta efficace alle richieste delle categorie produttive insediate nell’area. “Si tratta di una risposta – continua Caldarera – che ha messo in evidenza l’attenzione nei confronti di questo sito che merita di essere posto continuamente sotto i riflettori per la valenza economica in grado di rappresentare ai fini della crescita, in termini di sviluppo economico, della nostra città”.

Salva