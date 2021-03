Modica. Trovano portafogli e lo portano alla polizia locale

Gesto encomiabile da parte di due giovani marocchini residenti a Modica. Nei giorni scorsi i due hanno, infatti, ritrovato in Corso Umberto un portafogli contenente documenti e circa 50 euro in contanti. Dopo avere verificato le generalità del proprietario, hanno deciso di recapitarglieli direttamente ma a casa dell’uomo non lo hanno trovato.

A questo punto i due hanno deciso di consegnarli al Comando di Polizia Locale. L’addetto alla Centrale Operativa dopo alcune ricerche è riuscito a rintracciare il proprietario che si è presentato qualche minuto dopo per ritirare il portafogli con un “massaggio” di ringraziamento per i due marocchini non presenti in quel momento, per l’onestà tenuta.

“Ci piace rendere nota questa vicenda – dice il Comandante Rosario Cannizzaro – proprio per evidenziare il gesto che si registra, peraltro, in un momento di grave difficoltà anche economica e perché, spesso, spiace dirlo, viviamo di preconcetti, in particolare, verso gli extracomunitari.”

