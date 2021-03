Il campione ragusano di fossa olimpica Perri ricevuto al Comune

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha ricevuto nel pomeriggio di oggi al Comune, presente l’assessore allo sport Eugenia Spata, Giuseppe Perri, ragusano d’adozione in quanto risiede da oltre vent’anni in città presso cui lavora, tiratore specialista di fossa olimpica piazzatosi al secondo posto al recente Campionato regionale tenutosi a Castanea delle Furie ( ME).

Il campione della specialità si è qualificato alla finale del campionato italiano e parteciperà alle gare in programma a Ravenna il 28 marzo prossimo.

Il primo cittadino si è complimentato con Giuseppe Perri per i brillanti risultati fino ad oggi conseguiti nelle gare di fossa olimpica augurando allo stesso di ben figurare e rappresentare con onore la nostra città, anche in occasione della prossima prova nazionale in programma a fine mese .

Salva