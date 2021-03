Via a campagna vaccinale a domicilio utenti ultraottantenni.

Puntualmente, come previsto dal programma della vaccinazione, dal 1° marzo, è iniziata la campagna vaccinale a domicilio degli utenti ultraottantenni.

Sono state già inoculate le prime dosi di vaccinazione nei domicili delle persone che si erano regolarmente registrate nella piattaforma regionale.

Nella giornata di ieri nei Distretti di Ragusa e Vittoria.

Giovedì inizieranno anche nel Distretto di Modica.

Le equipe itineranti stanno svolgendo la campagna con il massimo impegno.

Inoltre, è notizia di oggi che, si sta già attivando, su disposizione dell’Assessorato regionale della Salute, il percorso di prenotazione e conseguente somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid a favore dei soggetti “disabili gravissimi”.

La Direzione Sanitaria Aziendale dell’Asp di Ragusa si è già attivata a comunicare ai tre Direttori dei Distretti Sanitari – Ragusa, Modica e Vittoria – di predisporre gli elenchi dei “disabili gravissimi” per iniziare la vaccinazione utilizzando, in via principale, il vaccino “Moderna”.

Si sottolinea che dai suddetti elenchi saranno esclusi coloro i quali hanno diritto ad altro titolo alla somministrazione del vaccino i cosiddetti over 80.

Foto – over 80 vaccinati: distretto Ragusa e distretto Vittoria.

Salva