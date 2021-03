Al Comune di Modica ci sono uffici che trasmettono a tutto spiano copie in formato pdf del nostro mensile. Lo denuncia il direttore responsabile del giornale prodotto a Modica, Paolo Oddo, il quale, altresì, rilevare come ciò avvenga nell’assoluto disprezzo di ogni legge sul diritto d’autore e, quindi, sul divieto di riprodurre anche in parte ogni articolo presente sulla pubblicazione. “E’ appena il caso di ricordare – spiega Oddo – che ogni copia ricevuta è personale e ogni riproduzione, anche parziale, è riservata. Purtroppo si è verificato che qualcuno fra quelli che ricevono il pdf direttamente da noi, in assoluta buona fede, ne abbia ceduto copia a qualche conoscente , quest’ultimo, sempre in buona fede, ne abbia fatto omaggio ad altri e così di seguito come in una catena d’infezione virale. Pur essendo compiaciuti d atale attenzione, specialmente al Comune di Modica,dove la lettura del nostro mensile riteniamo sia salutare e istruttiva, dobbiamo purtroppo bloccare tale pratica, soprattutto per il rispetto dovuto a chi paga regolarmente un abbonamento o compra una copia dall’edicolante. Per questo motivo, riservandoci di agire attraverso regolare denuncia alla Polizia Postale per l’individuazione e la sanzione di tali “furbetti”, siamo costretti a interrompere l’invio in pdf del nostro mensile e pregare ognuno di voi, se non l’avesse già fatto, a farci pervenire l’indirizzo postale per ricevere la copia cartacea. Per scopo d’archivio, assicureremo a chi ne farà richiesta la copia in pdf del mensile posticipato, però di due mesi”.

