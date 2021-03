Ciclismo: primo podio per la Almo 1966 con Minissale a Modica

Prima uscita per il Gsd Almo 1966 e primo podio del 2021. La stagione è iniziata bene per il sodalizio monterossano che in questo frangente ha, però, dovuto focalizzare la propria attenzione sulle piste da fuoristrada dell’Xco Città di Modica. Domenica scorsa, Marco Minissale si è classificato al terzo posto nella categoria juniores. Gara difficilissima, su un tracciato molto tecnico della lunghezza di 4 chilometri e mezzo per ciascun giro. In più, non avendo punti Xc, Minissale è stato posizionato ultimo in griglia. Questo, però, non gli ha impedito di conquistare posizioni su posizioni durante la contesa e di arrivare a tagliare il traguardo al terzo posto in classifica, un risultato che vale alla stessa stregua di una vittoria. Tra gli Allievi, Francesco Minissale è arrivato 13esimo. Un altro buon risultato. “Facciamo i migliori complimenti ai nostri atleti – afferma Giuseppe D’Aquila del sodalizio monterossano – per come hanno saputo gestire i vari momenti della competizione. Non era semplice ma Marco è riuscito a superare tantissimi concorrenti sino a conquistare il terzo posto. Davvero una bella soddisfazione per tutto il nostro entourage”.

