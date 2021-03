Mappa contagi negli iblei: positivi in leggero calo e aumento dei ricoveri

Nelle ultime 24 ore i positivi in provincia di Ragusa scendono da 305 a 303 di cui 282 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati nei riparti covid e 5 nella Rsa di Ragusa. Dal report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19, si evince come rispetto alla settimana precedente siano aumentati i positivi a Scicli (31), Santa Croce Camerina (26), Pozzallo (21) e Acate (10). Leggero aumento pure a Ragusa che conta 59 positività. È stato registrato invece un notevole calo dei contagi a Vittoria, che da 110 di sabato, secondo l’ultimo bollettino, registra 19 positivi in meno. La città di Monterosso Almo resta Covid free. La situazione nelle altre città iblee resta stabile, ma aumentano i ricoveri negli ospedali: al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 17, di cui 13 in malattie infettive, 1 in area grigia e 3 in terapia intensiva. Si registra un nuovo ricovero (proveniente da fuori provincia) in area grigia all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (10), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (15), Giarratana (1), Ispica (13), Modica (14). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (21), Ragusa (59), Santa Croce Camerina (26), Scicli (31) e infine Vittoria (91).

Aumentano i guariti dall’inizio della pandemia, che superano i 7792. In aumento pure i decessi che salgono a 201.

