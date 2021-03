Covid-19. La Polizia Locale di Modica si vaccina

Vaccino anti covid-19 anche per la polizia locale di Modica. I componenti il Corpo, come da protocollo per gli appartenenti alle forze di polizia, hanno iniziato a presentarsi a gruppi presso il centro vaccinazioni dell’Ospedale Maggiore, accolti dal direttore sanitario, Piero Bonomo. “Attendavano questo momento – dichiara il comandante Rosario Cannizzaro – perché riteniamo importante il vaccino. Siamo una delle categorie a rischio. Siamo stati e lo siamo ancora in prima fila, a contatto giornaliero con migliaia di persone ed i rischi sono alti. Fortunatamente da un anno a questa parte abbiamo registrato un solo caso di coronavirus tra il mio personale. L’invito che possiamo fare a tutti è di vaccinarsi”. Nel gruppo odierno si sono vaccinati, tra gli altri, il comandante e i due vice, Roberto Amore e Giorgio Ruta.

