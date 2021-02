Monterosso Almo. Ottima la riuscita della giornata ecologica

Tanti i giovani volontari dell’associazione Agras che questa mattina nell’ambito della iniziativa del “mese ecologico “ e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, hanno “ ripulito” una buona parte dei bordi stradali della Circonvallazione . Raccolti ogni tipo di oggetti dal water, al termosifone , al frigo , al passeggino e tanti sacchetti di immondizia da cucina. Un lavoro svolto con cura ed impegno. Ma ancora molto c’è da fare. Per l’ottima riuscita dell’iniziativa Importante è stata la collaborazione della ditta Busso e dell’Amministrazione comunale ( ufficio tecnico) nella persona del sindaco.

“ Oggi è stata una bellissima giornata ecologica afferma il primo cittadino Salvatore Pagano – che denota uno diffuso spirito civico ecologico nella comunità. Il comune di Monterosso Almo è il primo da qualche anno come percentuale nella raccolta raccolta dei rifiuti differenziati in provincia di Ragusa ma purtuttavia non mancano anche da noi episodi di inciviltà ecologica. Oggi i ragazzi dell’associazione Agras hanno inviato un potente messaggio a quei pochi cittadini che si ostinano a reiterare comportamenti ecologici biasimevoli che danneggiano l’immagine del paese e lo spirito civico della grandissima maggioranza dei cittadini. L’amministrazione comunale è stata felice di assecondare l’iniziativa dei ragazzi dell’Agras mettendo a disposizione le tute ecologiche e invitando alla collaborazione la ditta Busso ricevendone una immediata disponibilità. Oggi godiamoci questa bella giornata ecologica. Quando le istituzioni , l’amministrazione, collaborano con le associazione – conclude il sindaco – si crea una sintesi che è a tutto vantaggio della comunità.”

Salva