La mappa dei contagi in provincia: scendono i ricoveri, aumentano i decessi

La curva epidemica risale leggermente in provincia di Ragusa. Il territorio ibleo torna a sfiorare i 300 contagi da coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino di oggi la provincia di Ragusa conta 292 positivi (ieri erano 286), di cui 274 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa. Le positività da coronavirus sono in aumentano in quasi tutte le città iblee ad eccezione di Monterosso Almo che resta Covid free. I numeri sono in aumento a Scicli (21), Santa Croce Camerina (20), Ispica (13) e Acate (6). Stabile la curva in quasi tutte le città, aumenta leggermente a Modica, con due nuovi contagi, registrati grazie all’incessante servizio di screening di massa, fondamentale per bloccare in tempo i contagi. Trend opposto per Vittoria dove le positività al covid-19 scendono a 107, stessa cosa per Ragusa dove i contagi sono (56). Buone notizie dagli ospedali, in cui continua ad affievolirsi sensibilmente la pressione sui reparti: si contano 13 ricoverati di cui 7 in malattie infettive, 1 in area grigia e 5 in terapia intensiva. Attualmente le persone ricoverate si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa.

Questa la suddivisione per città: Acate (6), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (16), Giarratana (1), Ispica (13), Modica (13). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (20), Ragusa (56), Santa Croce Camerina (20), Scicli (21) e infine Vittoria (107).

Aumentano i guariti dall’inizio della pandemia, che superano i 7776. In aumento pure i decessi che salgono a 200.

