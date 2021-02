Calcio, Palermo in ritiro a Ragusa. Esonerato allenatore

Il Palermo è da oggi in ritiro a Ragusa, per preparare una sfida che definire delicata è un eufemismo, derby col Catania. Sabato è stato esonerato l’allenatore Boscaglia dopo la debacle del pomeriggio a Viterbo e l’incarico al suo vice Giacomo. Filippi, che ha già sostituito Boscaglia in panchina quando il tecnico gelese era in quarantena per il Coronavirus, avrà sicuramente tanti problemi da risolvere, il primo è quello legato al carattere della squadra. E poi bisognerà capire se il tecnico “delfino” di Boscaglia, proseguirà con l’idea tattica del suo maestro. Al momento non trapelano ulteriori indiscrezioni sulla possibile conferma o no di Filippi anche per le prossime partite ma è lapalissiano che tutto dipende dal risultato che il Palermo otterrà a Catania. La grande chance dell’allievo che ora vuole diventare maestro, tutte le fiches puntate sul tavolo del derby.

