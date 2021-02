Riflessioni sulla presunta morte della bambina vittoriese

La presunta morte della bambina a Vittoria per un gioco estremo inculcatogli su Tik Tok ci deve far comprendere come abbiamo distrutto la società odierna.

Nella storia abbiamo avuto un’infinità di scoperte e innovazioni che hanno migliorato il modo di vivere, ma dobbiamo purtroppo ammettere che negli ultimissimi tempi tutte le innovazioni stanno danneggiando la società.

Potevamo mai immaginare che con una semplice “corrispondenza epistolare moderna ” si potevano distruggere famiglie, che veri amori potevano finire senza un motivo? Eppure oggi è routine.

Chi di noi poteva immaginare che in alcuni casi si può fare a meno del rapporto sessuale fisico, in quanto riesci ad appagare con un semplice video porno i tuoi istinti sessuali senza avere un rapporto diretto.

Tutto ciò ha cambiato e stravolto questa società eliminando il rapporto diretto “mussu ‘cu mussu”. Non posso, però, accettare che l’innovazione tecnologica debba indurre alla morte giovani vite, ingenue, che non riescono a comprendere a cosa si va incontro.

Abbiamo uno Stato che decide su tutto: se possiamo uscire, se dobbiamo stare dentro ecc.

Lo Stato blocchi nei provider italiani l’accesso a Tiktok.

Non incolpiamo sempre i genitori se i figli utilizzano questo social. Io sono stato per primo, sin dall’inizio dell’utilizzo dei social, a pretendere che la mia famiglia non mi controllasse. Purtroppo questi nuovi “mezzi ” sono la prima forma di autonomia degli adolescenti, poiché provi il senso di “proprietà”.

Profondamente diversa è la figura dello Stato poiché sappiamo benissimo che ha un ampio controllo nel mondo del web. No, non possiamo colpevolizzare le famiglie, ma gli organi statali che non vigilano sull’utilizzo di queste piattaforme abominevoli.

NeleVernuccio

